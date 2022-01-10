Vali Tekbıyıkoğlu'dan "KADES" açıklaması: "4 bin 641 vatandaşımız bilgilendirildi"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Tekbıyıkoğlu'dan "KADES" açıklaması: "4 bin 641 vatandaşımız bilgilendirildi"

İHA

Vali Tekbıyıkoğlu'dan "KADES" açıklaması: "4 bin 641 vatandaşımız bilgilendirildi"

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında düzenlenen programda basın mensuplarıyla bir araya gelen Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, "KADES uygulamasıyla ilgili 4 bin 641 vatandaşımız bilgilendirildi. KADES üzerinden yardım çağrısında bulunan 307 kişiye anında evlerine ulaşıldı. Kötü bir muamele ile karşı karşıya kalmasına engel olundu" dedi.
Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, öğretmenevinde düzenlenen programda, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. 2021 yılında gerçekleşen genel asayiş durumları ve eğitim seminerleri hakkında açıklamalarda bulunan Tekbıyıkoğlu, "Jandarma ve emniyet bölgesinde 2021 yılında 9 bin 750 olay olmuş. 9 bin 519 tane şüpheli şahıs yakalandı. Toplam olaylarında yüzde 89'u aydınlatıldı. Yapılan özverili çalışmalar neticesinde ilimizde meydana gelen hırsızlık olaylarında 2020 yılına oranla yüzde 5 azalma sağlandı. 2021 yılında da kolluk kuvvetlerimizin gayretli çalışmaları neticesinde de hırsızlık olaylarının azaldı ve Türkiye ortalamasında başarı elde ettik" diye konuştu.
KADES uygulaması üzerinden toplamda 307 kişiye cevap verildiğini belirten Tekbıyıkoğlu, şunları kaydetti:
"KADES uygulamasıyla ilgili 4 bin 641 vatandaşımız bilgilendirildi. KADES üzerinden yardım çağrısında bulunan 307 kişiye anında evlerine ulaşıldı. Kötü bir muamele ile karşı karşıya kalmasına engel olundu. Trafik faaliyetlerinde 417 bin 854 araç kontrol edildi. 43 ilin geçiş güzergahında olmasından dolayı da bu rakam yüksek çıkıyor. yol kontrollerinde 741 bin şahsın GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulaması gerçekleştirildi. Çeşitli suçlardan aranması bulunan 2 bin 1 şahısta yakalandı. 99 bin 239 sorgulanan araçtan 3 bin 680'nine işlem yapıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) faaliyetleri kapsamında; mali suçlarda 97 şahsa 'sahte para, sahte çek ve senet' suçundan işlem yapıldı. Kaçakçılık suçlarıyla ilgili 92 şahsa 'tarihi eser, akaryakıt, tütün, alkollü içecek ve kaçak cep telefonu' suçundan işlem yapıldı. Organize suçlarda da toplam 325 şahsa çeşitli suçlardan işlem yapıldı."
Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında 3'ü üniversite, 2'si lise öğrencisi olmak üzere toplamda 832 şahsa adli işlem yapıldığını dile getiren Tekbıyıkoğlu, "Bunlardan 45'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 33 şahısta adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Türkiye geneli 100 bin nüfusa oranla yüzde 0,03 olup, illerin başarı sıralamasında Kırıkkale'miz az riskli iller arasında yer alıyor" dedi.
Tekbıyıkoğlu, "Narko Rehber ve Narkotik Anne faaliyetlerimiz var. 4 bin 230 kişiye uyuşturucu bağımlılığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli seminerler düzenlendi. İlimize bağlı okullarda 6 bin 840 öğrencimiz trafik eğitim parkurunda eğitim aldı. Kırıkkale Engelsiz Yaşam Merkezi'nde 34 bireye trafik güvenliği eğitimi verildi" dedi.
Tekbıyıkoğlu, daha sonra basın mensuplarıyla pasta keserek, çeşitli hediyeler verdi. İhlas Haber Ajansı Kırıkkale Muhabiri Hasan Ay ise 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla Tekbıyıkoğlu'na tablo hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Saygılı, basın mensuplarıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Saygılı, basın mensuplarıyla bir araya geldi
Tartıştığı eşini bıçakladı
YEREL HABERLER Tartıştığı eşini bıçakladı
Tartıştığı karısını bacağından bıçakladı
YEREL HABERLER Tartıştığı karısını bacağından bıçakladı
Kırıkkale'de 2021'de 14 milyon dolarlık ihracat yapıldı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de 2021'de 14 milyon dolarlık ihracat ...
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Yüklü miktardaki faturalar cep yakıyordu: 25 köyde GES ile yüzde 90 tasarruf Su depolarının elektrik ihtiyacı güneş panelleri ile sağlanıyor Köylere su, güneş panellerinin ürettiği enerji ile ulaştırılıyor
YEREL HABERLER Yüklü miktardaki faturalar cep yakıyordu: 25 köyde ...
Kırıkkale'de otomobil tıra çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de otomobil tıra çarptı: 1 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.