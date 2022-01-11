Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

"O şaka tapulu malım değil!"

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için zam talebi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırıkkale'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiası ile gözaltına alınan 3 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerince, kent merkezinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen H.A.B., İ.İ. ve T.G. isimli şahıslar hakkında gözaltı kararı verildi.

Narkotik ekipleri tarafından, şahsılar ikametlerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahısların 3'ü de tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.