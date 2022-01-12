Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

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Kırıkkale'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin bariyerlere çarpması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, KırıkkaleAnkara D200 kara yolu üzerindeki Kalecik Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kahraman Tuncer (60) idaresindeki 66 LP 222 plakalı Renault marka otomobil, sağanak yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü Kahraman ile yanındaki Fermude Tuncer (53) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerine yapılan 2 yaralı, hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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