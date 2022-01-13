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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bu ilçede sokak hayvanı sahiplenenlere 15 ton içme suyu ücretsiz veriliyor

İHA

Bu ilçede sokak hayvanı sahiplenenlere 15 ton içme suyu ücretsiz veriliyor

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde hayata geçirilen proje kapsamında sokak hayvanlarını sahiplenen vatandaşlara aylık 15 ton içme suyu ücretsiz veriliyor. İlçede sokak hayvanlarını sahiplenen vatandaşlara ayrıca veterinerlik desteği sağlanıyor.
Delice ilçesinde "Sokaktan bir can da sen al" sloganı ile ilçe belediyesi ve Delice Kaymakamlığı önemli bir projeye imza attı. Hayata geçirilen proje ile ilçede aşırı soğuktan donma tehlikesi geçiren, yaralı ve hasta sokak hayvanları sahiplendiriliyor. Sokak hayvanlarını sahiplenen vatandaşların hanesine ise aylık 15 ton içme suyu ücretsiz veriliyor. Ayrıca sokak hayvanlarını sahiplenen vatandaşlara İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından veterinerlik hizmeti veriliyor. Kaymakam Burak Akköz ile Belediye Başkanı Turgut Özdem, vatandaşlara sahiplendikleri sokak hayvanlarını teslim etti. Ayrıca vatandaşlara kulübe, tasma ve mama hediye edildi.

"Örnek olmasını da bekliyoruz"
Kaymakam Akköz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, kaymakamlık ve belediye ortaklığında başlattıkları projeye vatandaşların ilgi gösterdiğini söyledi. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak hayvanlarının tedavi edildiğini belirten Akköz, "Projenin özü şu; hayvanlarımızı barınaklarda tutmaktansa bu şekilde muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza söylüyoruz. Bunları sahiplendikleri takdirde biz kaymakamlık olarak İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerimizce aşı, parazit vb. uygulamalarını yerine getiriyoruz. Vatandaşlarımızı koordine ediyoruz. Kolaylıklar sağlıyoruz. Sağ olsun belediyemiz de bu noktada bir ilk olarak bir hayvan sahiplenen vatandaşımıza hayvanın barınağı, aynı zamanda aylık 15 ton su bedelini bedava olmak üzere bu tarz kolaylıklar sağlıyor. Bu vesileye güzel de bir teveccüh olduğunu görüyoruz. İlk olarak Fatih Mahallesi Muhtarımız Avni Bey ile başladık. Bir sokak hayvanımızı yuvasına kavuşturduk. Şu anda güzel gidiyor projemiz. Teveccüh de var. İnşallah hiçbir sokakta hayvanımız zarar görmez, bir kötülükle karşılaşmaz. Örnek olmasını da bekliyoruz" dedi.

"Sokak hayvanlarının hayatın içinde olmasını amaçladık"
Delice Belediye Başkanı Özdem ise sokak hayvanı sahiplenen vatandaşların hanesine aylık 15 ton suyu ücretsiz olarak vereceklerini ifade ederek, "Bu proje kapsamında bizim mevcut Delice Belediyemizin barınak alanında bulunan rutin olarak da baktığımız sokak hayvanlarımızın barınakta kalması değil, asıl amacının sahiplenme ile hayatın içerisinde olmasını amaçlamıştık. Bu noktada kaymakam beyle bir istişare yaptık. ‘Sokaktan bir can da sen al’ projesi ismi adı altında bu projemize başladık" diye konuştu.

"15 ton suyu da biz ücretsiz hanelerimize vereceğiz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sokak hayvanlarına sahip çıkılması yönünde verdiği talimatı hatırlatan Özdem, "Bu proje kapsamında Delice Kaymakamlığımız, İlçe Tarım Müdürlüğümüz, veteriner hekimlerimiz tarafından gerekli sağlık kontrolleri yapılıyor ve aşılarını tamamlıyor. Delice Belediyesi olarak da biz bu noktada köpeğimizin barınağını, tasmasını, takibini ve bir kolaylık, bir önderlik yapılması manasında aylık ailenin kullandığı 15 ton suyu da biz ücretsiz hanelerimize vereceğiz. Bu vesileyle de bu kampanyaya katılımın yoğunlaşacağını düşünüyoruz. Aynı zamanda bakımsız, sağlıksız hiçbir sokak hayvanının sokakta kalmasını önlemek, bu vesile ile de cumhurbaşkanımızın bize talimatları doğrultusunda vatandaşlarımla hayvanlarımızı sağlıklı ortamlarda buluşturmak. Bu vesile ile de insanlarımıza zararını da engellemiş olacağız. Allah’ın sessiz kullarını da sahiplendirmiş olacağız" diye konuştu.

"Başkanımın çalışmalarını takdir ediyorum"
İki kızı için yavru köpek sahiplenen Mustafa Tokay isimli vatandaş, "Delice Kaymakamlığı ve Delice Belediyesi’nin ortaklaşa yapmış olduğu bir köpekte sen sahiplenme kampanyasına kayıtsız kalmayıp, bu sokak köpeğini özellikle küçük kızlarım için sahiplendim. Buna vesile olan Delice Belediye Başkanım Turgut Özdem’e ve Delice Kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum. Duyarlı vatandaşlarımızın bir köpek sahiplenerek belediyemiz ve kaymakamlığımızın yapmış olduğu projeye katılmalarını bir Deliceli olarak rica ediyorum. Bu köpeği sahiplenirken de kesinlikle su parası talep etmiyorum. Başkanımızın üstün çalışmalarını bir Deliceli olarak takdir ediyorum" ifadesini kullandı.

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