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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mobil trafik eğitim tırı Kırıkkale’de

İHA

Mobil trafik eğitim tırı Kırıkkale’de

Öğrencilere teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verilmesini sağlamak amacıyla oluşturulan mobil trafik eğitim tırı, Kırıkkale'de öğrencilerle buluştu.
İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının iş birliği protokolü çerçevesinde öğrencilere teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verilmesini sağlamak amacıyla oluşturulan mobil trafik eğitim tırı, Kırıkkale'ye geldi. Kırıkkale'de Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda konuşlanan tırda trafik polisleri tarafından öğrencilere teorik ve uygulamalı olarak eğitim verildi. Ekipler, öğrencilere, trafik ışıkları, emniyet kemeri, yaya geçitlerini ve okul geçitlerini kullanma gibi kurallar uygulamalı olarak anlattı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Başkomiser İsa Söğüt, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, mobil trafik eğitim tırında iki gün boyunca ilkokul öğrencilerine teorik ve uygulamalı olarak eğitim verileceğini söyledi.
Yaya öncelik ve kırmızı ışık kurallarıyla ilgili de eğitimler verildiğini belirten Söğüt, "Bu eğitim süresince özellikle ilkokul çağındaki çocuklarımıza yönelik modüllerimiz var. Orada teorik eğitimler verilecek. Daha sonrasında uygulama alanına çıkılacak. Bu uygulama alanında özellikle İçişleri Bakanlığımızın bu son dönemlerde getirmiş olduğu 2019’dan itibaren yaya öncelikli trafiğe önem verilmesinden dolayı yaya önceliği ile ilgili kırmızı ışıkla ilgili vb. temel trafik eğitimlerini burada öğrencilerimize vererek farkındalık oluşturmaya çalışacağız" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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