Kırıkkale Üniversitesi'nde 'taciz' iddiasına adli soruşturma



Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim görevlisi H.Ö. hakkında, öğrencileri sosyal medya üzerinden mesaj göndererek taciz ettiği iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı.

Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim görevlisi H.Ö.'nün sosyal medya üzerinden öğrencilere cinsel içerikli mesajlar gönderdiği iddia edildi. Öğrencilerin H.Ö.'nün gönderdiği mesajları sosyal medya hesaplarından paylaşması üzerine Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü, idari soruşturma başlatmıştı. Kırıkkale Üniversitesi'nden bugün konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Üniversitemizden bir öğretim üyesinin, kız öğrencilerini sosyal medya üzerinden taciz ettiği iddiaları ile ilgili idari soruşturma devam etmektedir. Bu soruşturma, konu sosyal medya platformlarında paylaşılmadan önce, üniversite yönetimimize yapılan şikayetler üzerine başlatılmış ve titizlikle sürdürülmektedir. Temel değerlerimize yapılan mütecaviz davranışlara karşı olan duruşumuz nettir. Konu, üniversite yönetimimiz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir" denildi.

Öte yandan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da öğretim görevlisi H.Ö. hakkında adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2022-01-14 13:49:21



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