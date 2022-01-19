Kırıkkale'de işçi servisi devrildi: 15 yaralı

Memur ve emekli zam farkı ne zaman ödenecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırıkkale'de işçileri taşıyan midibüsün kontrolden çıkarak tren yolundaki şarampole devrildiği kazada 15 kişi yaralandı.

Kaza, sabah Kırıkkale'de Millet Bulvarı üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 71 S 0281 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tren yolundaki şarampole devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 15 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.