Servis midibüsü tren yoluna devrildi: 15 yaralı

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Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKKALE'de işçileri taşıyan midibüsün, sürücüsünün kontrolünden çıkarak tren yoluna devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 15 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Millet Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 71 S 0281 plakalı midibüs, kontrolden çıkarak yoldan yaklaşık 3 metre aşağıdaki tren yoluna devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapıldı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, sedyelerle ambulanslara taşınarak çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2022-01-19 09:23:09



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