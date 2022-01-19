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Servis midibüsü tren yoluna devrildi: 15 yaralı

DHA

Servis midibüsü tren yoluna devrildi: 15 yaralı


Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKKALE'de işçileri taşıyan midibüsün, sürücüsünün kontrolünden çıkarak tren yoluna devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 15 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Millet Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 71 S 0281 plakalı midibüs, kontrolden çıkarak yoldan yaklaşık 3 metre aşağıdaki tren yoluna devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapıldı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, sedyelerle ambulanslara taşınarak çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN
2022-01-19 09:23:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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