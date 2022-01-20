Kırıkkale'de karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 22.30'da sıralarında Etiler Mahallesi 1141'inci sokakta bulunan müstakil evde meydana geldi. Evde oturan Meriç ailesi, akşam saatlerinde rahatsızlandı. Fenalaşan aile üyelerinin ihbarı üzerine eve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Mustafa (55), Emine (49) ve Özge Meriç (27) ile Şeyda Bostancı'nın (27) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. Zehirlenen 4 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Emine Meriç'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN
2022-01-20 01:34:36
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.