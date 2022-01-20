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Kayıp Hayriye, baraj gölü ve çevresinde aranıyor

DHA

Kayıp Hayriye, baraj gölü ve çevresinde aranıyor


Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'nin Bahşılı ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Hayriye U.'yu (35) arama çalışmaları, aracı ve montunun bulunduğu Kapulukaya Baraj Gölü ve çevresinde devam ediyor.
Bahşılı ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Hayriye U., 2 gün önce sabah saatlerinde aracıyla çıktığı evine bir daha geri dönmedi. Yakınları Hayriye U.'ya ulaşamayınca, durumu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Harekete geçen ekipler, Hayriye U.'nun kullandığı 71 AAZ 247 plakalı otomobili ve montu Karaahmetli köyü yakınlarındaki Kapulukaya Baraj Gölü yakınlarında buldu. Çalışmalar, baraj gölü çevresinde yoğunlaştırıldı. Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve itfaiye ekiplerinin katıldığı arama çalışmalarına, Ankara'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri de destek verdi. JAK ekipleri, su altı kameralarıyla görüntü aldı, AKUT ekipleri ise termal kamera ve dron ile göl üzerinde arama yaptı. Dalgıçlar da su altında arama yaptı. Bu sabah yeniden başlayan çalışmalarda henüz Hayriye U.'nun izine rastlanılmadı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak Can
2022-01-20 13:01:08

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