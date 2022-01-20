Kırıkkale'de 102 kilogram kaçak tütün ve 10 binlerce makaron ele geçirildi

Kırıkkale'de polis ekiplerince bir kişinin gözaltına alındığı operasyonda, 57 bin 800 makaron ve 102 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçunu önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda H.C.'ye ait iş yeri ve depoda arama yaptı. KOM polisi tarafından yapılan aramada 57 bin 800 makaron ve 102 kilogram kaçak tütün ele geçirdi. Gözaltına alınan iş yeri sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı.

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