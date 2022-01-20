İşçi servisi kazasında yaralı 15 kişiden 1'i hayatını kaybetti

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Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKKALE'de işçileri taşıyan midibüsün, sürücüsünün kontrolünden çıkarak tren yoluna devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan 15 kişiden Hasan Taplaktepe (42) hayatını kaybetti.

Dün, sabah saatlerinde kent merkezi Millet Bulvarında meydana gelen kazada, Metehan Altunışık (24) yönetimindeki 71 S 0281 plakalı TÜPRAŞ Rafinerisine işçi taşıyan servis midibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yoldan yaklaşık 5 metre aşağıdaki tren yoluna devrildi. Kazada 15 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelerde tedaviye alındı. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan 2 çocuk babası Hasan Taplaktepe, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavileri devam ediyor.DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2022-01-20 13:15:38



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