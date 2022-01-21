Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarptı: 7 yaralı

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Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de kavşakta yavaşlamayan otomobilin, kırmızı ışıkta bekleyen başka otomobile arkadan çarptığı kazada, 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında KırıkkaleKayseri yolu Mezarlık Kavşağı'nda meydana geldi. Volkan T. (24) yönetimindeki 71 BG 446 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen İsa Z. (38) kontrolündeki 19 PD 707 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, sürücülerle birlikte Nazlı T. (30), Serpi T. (46), Özlem Z. (35),Türkan Z. (9) ve Gül Vera Z. (7) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2022-01-20 21:38:29



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