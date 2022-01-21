Kırıkkale'de öğrencilerin karne sevinci

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırıkkale'de yarıyıl tatiline giren öğrenciler, karne almanın sevinicini yaşadı.

Öğrencilerin heyecanla beklediği yarıyıl tatili bugün başladı. Birinci dönemin son ders zilinin çalmasıyla Kırıkkale'de yaklaşık 47 bin 560 öğrenci yarıyıl tatiline girdi. Karne sevinci yaşayan öğrencilerin heyecanı ise renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Türk Metal Mustafa Özbek İlkokulu'nda öğrencilere karne ve hediyelerini verdi. İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi ve okul idaresi karne dağıtım töreninde hazır bulundu. 7 Şubat Pazartesi günü öğrenci ve öğretmenler ikinci dönem için ders başı yapacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.