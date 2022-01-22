Kırıkkale'de beklenen kar yağışı başladı Kayganlaşan yolda iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Kırıkkale'de günlerdir beklenen kar yağışı sabah saatlerinde başladı. Yağış sebebiyle kayganlaşan yolda hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kar yağışı, Kırıkkale'de sabah saatlerinde başladı. Kar yağışı ile birlikte kayganlaşan yolda trafik kazaları da meydana geldi. Tuna Caddesi'ndeki rampada hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kafasından yaralanan B.V., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Trafik ekipleri yolu bir süreliğine trafiğe kapattı. Sabah saatlerinde işine veya evine giden vatandaşlar beyaza bürünen yolda yürümekte zorluk çekti.

Kırıkkale Valiliği, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

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