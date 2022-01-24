Kırıkkale-Kırşehir kara yolu tır geçişlerine kapatıldı

KırıkkaleKırşehir kara yolu, kar ve tipi sebebiyle tır geçişlerine çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Kırıkkale yönünden Kırşehir istikametine giden tırlar, trafik ekipleri tarafından durdurularak, geçişine izin verilmedi. Bölgede kar ve tipi etkili oldu. Karayolları ekipleri, kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ağır tonajlı araçlar, yol küreme çalışmalarının tamamlanmasının ardından geçişlerine izin verilecek.

KırıkkaleÇorum kara yolunda ise karla kaplanan yollarda küreme yapılarak tüm şeritler ulaşıma açık hale getirildi. Sürücüler, tamamen açılan yollarda rahat ilerledi. Ayrıca yolda oluşabilecek buzlanmaya karşı da tuzlama çalışması yapıldı.

Öte yandan Kırıkkale Belediyesi ekiplerince de cadde ve sokaklarda kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürülüyor. Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını yerinde inceledi.

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