Belediye başkanından kesin talimat: "Kardan adamları sakın bozmayın"

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, ilçede karla mücadelede görev alan ekiplere, çocukların oyun alanlarını ve kardan adamları bozmamaları yönünde talimat verdi.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor. Yahşihan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını yapıyor. Sıcaklıkların düşmesi ile birlikte yollarda ve kaldırımlarda buzlanma olayına karşı tedbirler alındı. Ulaşımın aksamaması için kar küreme araçlar ve iş makineleriyle çalışmalar 24 saat esasına göre sürüyor. Karla mücadelede faaliyet gösteren personellerle kahvaltıda buluşan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, çocukların oyun alanlarını ve kardan adamları bozmamaları talimatı verdi.

Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Ekiplerimiz kar yağışına karşı her an hazır bulunuyor. Hava durumu raporuna karşı bizler tedbirimizi almıştık. 7 gün 24 çalışan ekibimiz karın yağdığı ilk dakikalardan itibaren harekete geçti. Sadece merkez mahallelerde değil sorun olan yerlere de çok hızlı bir şekilde müdahalemizi yaptık ve yapıyoruz. Dondurucu soğuk ve kar yağışı nedeniyle vatandaşlarımız olumsuz durumlarda bizlere Whatsapp ihbar hattımızdan ulaşabilirler. İlçemizde ulaşımda herhangi bir sorunun yaşanmaması için ekiplerimiz 7 gün 24 görevlerinin başında vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edecektir" dedi.



"Personelime teşekkür ediyorum"

Karla mücadelede başarılı olan personel ile birlikte kahvaltı yapan Türkyılmaz, "Dondurucu soğuğa rağmen gece gündüz özveriyle çalışıp sürdürmüş oldukları kar temizleme mücadelesi ile vatandaşlarımızdan tam not almamızı sağlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekibimle kahvaltıda buluştuk. Herhangi bir sorunun yaşanmaması için ekiplerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edecektir. Hepsine teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"Kardan adamları bozmayın"

Türkyılmaz, "Yolları temizlemeye çıkarken özellikle çocukları düşünün. Çocukların oyun alanlarını temizlememeye dikkat edin. Çünkü ömürlerinde bu kadar kar yağışına pek az denk geliyorlar. Çocuklarımız bizim için önemli. Kardan adamlarını sakın bozmayın" şeklinde konuştu.

