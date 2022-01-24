Kırıkkale'de kar ve tipi sebebiyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta için ekipler seferber oldu. İş makineleri ile köye ulaşan ekipler, hasta vatandaşı hastaneye ulaştırdı.

Kırıkkale il merkezine 45 kilometre uzaklıkta olan Mehmetbeyobası köyünde yaşayan bir vatandaş rahatsızlanınca yakınları 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Sağlık ekipleri, yoğun tipi sebebiyle kapanan köyün yolunda mahsur kalınca durumu, İl Özel İdaresine ve UMKE ekiplerine haber verdi. Kar küreme araçlarıyla yapılan 1 saatlik çalışmanın ardından sağlık ekipleri köye ulaştırıldı. Hasta vatandaş ambulans ile Yüksek İhtisas Hastanesine sevk edilerek, tedavi altına alındı.

Öte yandan ekipler, karda mahsur kalan diğer araçlara da yardımcı oldu. 24 saat esasına göre köy yollarına yol açma çalışmaları devam ediyor.

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