Delice’de karla mücadele sürüyor

Kırıkkale’nin Delice ilçesinde, belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Delice Belediyesi, yol ve kaldırımların ulaşıma açılmasını sağlamak ve soğuk havanın etkisiyle oluşabilecek buzlanmaya karşı önlem alıyor. Ekipler, ana arterler başta olma üzere vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgelerde kar temizleme çalışması yaptı. Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, kar yağışının başladığı ilk andan itibaren iş makinesi ve kar küreme araçları ile çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Ulaşıma açılan yollarda tuzlama çalışması yapıldığını söyleyen Özdem, “Kar yağışı bizi çok mutlu etti. Yağmurun az yağması nedeniyle tarım arazilerimizde kuraklık riski ile karşı karşıya kalmıştı. Kar yağışları bir bakıma toprağımızın su ihtiyacını karşılamış oldu. Bu da bizi mutlu etti. Karla mücadele çalışmalarımız aralıksız devam ediyor, şehir merkezimizdeki cadde ve sokaklarda çalışmalarımız sürüyor" dedi.

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