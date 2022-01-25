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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale Belediyesinden 'sosyal denge tazminatı' zammı

İHA

Kırıkkale Belediyesinden 'sosyal denge tazminatı' zammı

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, kadrolu ve sözleşmeli memurlara ödenen sosyal denge tazminatını yüzde 55 oranında artırdıklarını söyledi.
Kırıkkale Belediyesi ile MemurSen'e bağlı BemBirSen arasında Sosyal Denge Tazminatı sözleşmesi imzalandı. 20222023 yıllarını kapsayan Sosyal Denge Tazminatı yüzde 55 oranında artış sağlandı. Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, yeni yapılan sözleşme ile belediye bünyesinde çalışan tüm memur maaşlarına ek olarak aldıkları sosyal denge tazminat ücretinin net bin lira olduğunu söyledi.
Geçmişte çekilen ekonomik sıkıntıların yeniden yaşanmamasını isteyen Saygılı, "Allah’ımıza şükür, görevi aldığımız günden bu tarafa temel ilk söylediğim şey benim önceliğim personelim, çalışma arkadaşlarım dedim. Bunun da hep arkasında duruyorum. Temel istediğim burada kurumsal bir yapı oluşması, geçmişte sizin çekmiş olduğunuz sıkıntıların yeniden yaşanmaması. Bunun içinde bir düzen oluşturmaya çalışıyorum. Kırıkkale Belediyesi personeli dışarıda gurur ile onur ile yürüsün istedik. Bunda da Allah’a şükür muvaffak olduk. Bu da birlik beraberlik içerisinde geçer, bunu sağlarsak tüm güçlüleri aşarız" dedi.
Saygılı, "Sizler burada kazandığınız helal para ile evinize lokma götürüyorsunuz, aynı zamanda işinizi iyi yaptığınız içinde vatandaştan Allah razı olsun sözü alıyorsunuz. Zıddını yapan da vatandaştan beddua alır. Bizim Kırıkkale Belediyesinin personeli başını dik tutmalı, bizim ile aynı işi yapan başka kurumlardan Kırıkkale Belediyesi personelinin imkanı daha fazla. İmkanlar olduğu süre içinde buna da emin olun ben personelden yanayım, çalışma arkadaşlarımın yanındayım, sonuna kadar yanınızda olacağım. Siyasi olarak söylemiyorum, siyasi bir beklentim olmadığını da tüm personelim bilir. Rabbim, çoluğunuz ile çocuğunuz ile aldığınız ücreti yemeği nasip etsin" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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