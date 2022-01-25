Kırıkkale'de hamile ve engelli kamu personellerine 3 gün kar izni

Kırıkkale Valiliği, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel için 3 gün idari izin verildiğini duyurdu.



Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklama ile olumsuz hava koşulları sebebi ile kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personellerin 2628 Ocak 2022 tarihleri arasında izinli sayılacağı belirtildi. Açıklamada, "25 Ocak 2022 tarihli İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereğince; olumsuz hava şartları nedeniyle, ilimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden; hamile ve engelli kamu görevlileri 2628 Ocak 2022 tarihleri arasında 3 gün süreyle idari izinli sayılacaklardır. Kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.

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