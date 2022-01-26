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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ev kadınları hem öğreniyor hem de ev ekonomisine katkı sağlıyor

İHA

Ev kadınları hem öğreniyor hem de ev ekonomisine katkı sağlıyor

Kırıkkale Belediyesi tarafından başlatılan "Mahalle Konakları" projesi sayesinde kursiyer kadınlar, hem öğreniyor hem de ev ekonomisine katkı sağlıyor.
Kırıkkale Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Mahalle Konakları" projesine KOP, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İşKur'da destek sağlıyor. "Mahalle Konakları" Koordinatörü Nezahat Bakır, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, kursta 160 kadınına istihdam sağlandığını söyledi.
Bir yılda 600 kadının Mahalle Konakları projesinden faydalandığını ifade eden Bakır, “Kursta 160 bayan istihdam ediliyor. Bu kurslarda bazı mahallelerimizde tel kırma, bebek örme, mefruşat, keçe, ahşap boyama gibi kurslarımız devam ediyor. 160 kadınımız kurslara katılıyor. Bunlar 3’er aylık periyotlarda bayanlarımızın birçoğu değişiyor. Bu şekilde yıllık ortalama 600 kadınımıza 4 mahallede hizmet veriyoruz” dedi
Kendi ürettikleri el işlemelerini satarak ev ekonomilerine de katkı sağladıklarını da belirten Bakır, “Öğrendikleri işlerden ürettikleri ürünleri satarak para kazanıyorlar. Aile çevrelerine ya da internet üzerinden satarak para kazanıyorlar. Çok güzel eğleniyorlar arada müzik açıp oynadığımız zamanlarda oluyor. Yemekler yapılıyor. Sohbetler ediliyor. İmece usulü birbirlerinin eksiklikleri var ise onlar tamamlanıyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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