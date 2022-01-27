25 yıl hapisle aranan cinayet hükümlüsü, sahte kimlikle yakalandı

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Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de 'kasten adam öldürme' suçundan hakkında 25 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü C.F.Z., jandarma ekipleri tarafından sahte kimlikle yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'kasten adam öldürme' suçundan hakkında 25 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.F.Z.'nin Hasandede köyüne geleceği bilgisi üzerine belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan C.F.Z.'nin üzerinde S.D. adına düzenlenmiş sahte kimlik bulundu. 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan da hakkında işlem yapılan C.F.Z., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2022-01-27 11:55:44



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