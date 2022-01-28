Bin 744 rakımlı Dinek Dağında mest eden kar manzaraları Dinek Dağında gölet dondu, seyirlik manzara oluştu Dinek Dağı'ndaki kış manzarası havadan görüntülendi

Kırıkkale'de etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan bin 744 rakımlı Dinek Dağında kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Dağda donan gölet ve mest eden kar manzarası havadan görüntülendi.

Kırıkkale kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta yer alan Dinek Dağı kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Bin 744 rakımlı dağda kartpostallık manzaralar oluştu. Vatandaşlar, valilik tarafından turizme kazandırılan Atlı Safari ve Doğa Parkı’nda hatıra fotoğrafı çektirip kar üstünde eğlenceli vakit geçirdi. Tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan gölet ise dondu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 6 derece olarak ölçüldüğü bölgede, dağları kaplayan beyaz örtü ve donan gölet drone ile havadan görüntülendi.



"Eğleniyoruz, kar topu oynuyoruz"

Eğlenceli vakit geçirmek için Dinek Dağına çıktıklarını belirten 15 yaşındaki Bora Güni, "Eğlenceli vakit geçirmek için Dinek Dağına geldik. Diz boyu kar var. Eğleniyoruz, kar topu oynuyoruz. Fotoğraf falan çekiniyoruz. Uzun zamandan sonra böyle kar yağması herkesi mutlu etti" dedi.



"Uzun zamandır bu karı bekledik"

Uzun zamandır karın yağmasını beklediklerini ifade eden 16 yaşındaki Arda Özcan ise "Uzun zamandır bu karı bekledik. Arkadaşlarla buraya oynamaya geldik. Kartopu oynuyoruz buralarda geziniyoruz fotoğraf falan çektiriyoruz. Göl de tamamen donmuş, diz boyu kar var" diye konuştu.

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