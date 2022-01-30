Cumhurbaşkanı talimat vermişti, sokaktan sahiplenilen 'canlar' sıcak yuvaya kavuşuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhurbaşkanı talimat vermişti, sokaktan sahiplenilen 'canlar' sıcak yuvaya kavuşuyor

İHA

Cumhurbaşkanı talimat vermişti, sokaktan sahiplenilen 'canlar' sıcak yuvaya kavuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sokak hayvanları için verdiği talimatın ardından Kırıkkale'nin Delice ilçesinde başlatılan proje kapsamında soğuk kış günlerinde sahiplendirilen sokak köpekleri sıcak bir yuvaya kavuşuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen ay Gaziantep'te katıldığı toplu açılış töreninde sokak hayvanlarına sahip çıkılması talimatını vermişti. Bu talimat üzerine Kırıkkale'nin Delice ilçesinde belediye ve kaymakamlık tarafından 15 gün önce "Sokaktan Bir nefes, Bir Can da Sen Al" adlı proje başlatıldı. Delice Belediyesi tarafından sokaktan toplanan sokak köpekleri, barınakta bakımları yapıldıktan sonra sahiplenmek isteyen vatandaşlara teslim edildi.
Termometrelerin sıfırın altında eksi 13 dereceyi gösterdiği Kırıkkale'de sokak köpekleri sıcak yuvalarında barınıyor. Delice Belediyesi, her bir sokak hayvanını sahiplenen vatandaşa aylık 15 ton içme suyunu da ücretsiz veriyor. Ayrıca sokak hayvanı sahiplenen vatandaşlara köpek barınağı, tasma ve mama hediye ediliyor. İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından sokak hayvanlarının sağlık kontrolleri yapılarak aşıları tamamlanıyor.

"15 ton ücretsiz su veriyoruz"
Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, sokak hayvanı sahiplenen her vatandaşa ayda 15 ton suyun ücretsiz verildiğini söyledi. Delice Beledisi ve Delice Kaymakamlığı ortaklığında "Sokaktan Bir nefes, Bir Can da Sen al" projesini gerçekleştirdiklerini belirten Özdem, "Bu proje kapsamında kaymakamlık koordinesinde İlçe Tarım Müdürlüğü bünyesindeki veterinerler ile birlikte sokak hayvanlarımızın aşısı, bakımı, sağlık kontrollerini üstlendiler. Bizde sokaktan bir nefes sahiplenen arkadaşlarımıza aylık 15 ton ücretsiz su veriyoruz. Barınaklarını, tasmasını, mamasını, ekipmanlarını sağlıyoruz" dedi.

"Allah'ın sessiz kullarını sahiplendirmiş oluyoruz"
Vatandaşların projeye yoğun ilgi gösterdiklerini anlatan Özdem, "Şu ana kadar 40 tane sokak hayvanımızı sahipleri ile buluşturduk. Kendi imkanlarımız ile yaptığımız bir barınak var. Ancak bu barınağın geçici olmasıdır. Biz proje ile birlikte o barınağın gerçek anlamda geçici bir barınak olduğunu ve gerçek yaşam alanlarında vatandaşlarla buluşturarak Allah'ın sessiz kullarını bu vesile ile de sahiplendirmiş oluyoruz. Halen sahiplendirmemiz de devam ediyor. Bu vesileyle de araç, gereç ve ekipmanlarımızla da vatandaşlarımızın yanındayız" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karla mücadelenin kahramanları 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmini izledi
YEREL HABERLER Karla mücadelenin kahramanları 'Kesişme; İyi ki ...
'FETÖ soruşturmasında adınız geçti' deyip 510 bin lira dolandırdı Kendisini başkomiser olarak tanıtan dolandırıcı tutuklandı
YEREL HABERLER 'FETÖ soruşturmasında adınız geçti' deyip 510 bin ...
Sokak hayvanlarına polis şefkati
YEREL HABERLER Sokak hayvanlarına polis şefkati
Bin 744 rakımlı Dinek Dağında mest eden kar manzaraları Dinek Dağında gölet dondu, seyirlik manzara oluştu Dinek Dağı'ndaki kış manzarası havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Bin 744 rakımlı Dinek Dağında mest eden kar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.