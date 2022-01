Cumhurbaşkanı talimat vermişti, sokaktan sahiplenilen 'canlar' sıcak yuvaya kavuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sokak hayvanları için verdiği talimatın ardından Kırıkkale'nin Delice ilçesinde başlatılan proje kapsamında soğuk kış günlerinde sahiplendirilen sokak köpekleri sıcak bir yuvaya kavuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen ay Gaziantep'te katıldığı toplu açılış töreninde sokak hayvanlarına sahip çıkılması talimatını vermişti. Bu talimat üzerine Kırıkkale'nin Delice ilçesinde belediye ve kaymakamlık tarafından 15 gün önce "Sokaktan Bir nefes, Bir Can da Sen Al" adlı proje başlatıldı. Delice Belediyesi tarafından sokaktan toplanan sokak köpekleri, barınakta bakımları yapıldıktan sonra sahiplenmek isteyen vatandaşlara teslim edildi.

Termometrelerin sıfırın altında eksi 13 dereceyi gösterdiği Kırıkkale'de sokak köpekleri sıcak yuvalarında barınıyor. Delice Belediyesi, her bir sokak hayvanını sahiplenen vatandaşa aylık 15 ton içme suyunu da ücretsiz veriyor. Ayrıca sokak hayvanı sahiplenen vatandaşlara köpek barınağı, tasma ve mama hediye ediliyor. İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından sokak hayvanlarının sağlık kontrolleri yapılarak aşıları tamamlanıyor.



"15 ton ücretsiz su veriyoruz"

Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, sokak hayvanı sahiplenen her vatandaşa ayda 15 ton suyun ücretsiz verildiğini söyledi. Delice Beledisi ve Delice Kaymakamlığı ortaklığında "Sokaktan Bir nefes, Bir Can da Sen al" projesini gerçekleştirdiklerini belirten Özdem, "Bu proje kapsamında kaymakamlık koordinesinde İlçe Tarım Müdürlüğü bünyesindeki veterinerler ile birlikte sokak hayvanlarımızın aşısı, bakımı, sağlık kontrollerini üstlendiler. Bizde sokaktan bir nefes sahiplenen arkadaşlarımıza aylık 15 ton ücretsiz su veriyoruz. Barınaklarını, tasmasını, mamasını, ekipmanlarını sağlıyoruz" dedi.



"Allah'ın sessiz kullarını sahiplendirmiş oluyoruz"

Vatandaşların projeye yoğun ilgi gösterdiklerini anlatan Özdem, "Şu ana kadar 40 tane sokak hayvanımızı sahipleri ile buluşturduk. Kendi imkanlarımız ile yaptığımız bir barınak var. Ancak bu barınağın geçici olmasıdır. Biz proje ile birlikte o barınağın gerçek anlamda geçici bir barınak olduğunu ve gerçek yaşam alanlarında vatandaşlarla buluşturarak Allah'ın sessiz kullarını bu vesile ile de sahiplendirmiş oluyoruz. Halen sahiplendirmemiz de devam ediyor. Bu vesileyle de araç, gereç ve ekipmanlarımızla da vatandaşlarımızın yanındayız" diye konuştu.

