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Çetin kış aylarında köyde yaşam mücadelesi Yahşihan Belediyesi’nden köylülere yem desteği

İHA

Çetin kış aylarında köyde yaşam mücadelesi Yahşihan Belediyesi’nden köylülere yem desteği

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde kış aylarının çetin geçmesi nedeniyle zorlu yaşam koşullarıyla mücadele eden köylülerin temel gıda ihtiyaçları belediye tarafından karşılanıyor. Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, 50 küçükbaş ve üzeri hayvan besleyen yetiştiricilere de 1 çuval yem ücretsiz olarak verileceğini söyledi.
Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesine bağlı 13 kilometre uzaklıktaki Bedesten köyünde yaklaşık 60 vatandaş yaşamını sürdürüyor. Köyde yaşayan nüfusun yaş ortalaması ise 50’nin üzerinde. Kış aylarının çetin geçtiği köyde eşi Satı ile birlikte yaşayan Seyit Karakuş (72) tüm zorluklarına rağmen kar yağışından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, köye gelerek Satı (65) ve Seyit (72) Karakuş çiftini evinde ziyaret etti. Türkyılmaz, ÇKS'ye (çiftçi kayıt sistemi) kayıtlı olan 50 küçükbaş ve üzeri hayvan besleyen yetiştiricilere 1 çuval yem ücretsiz olarak verileceğini ifade etti. Bu kış aylarında ilçeye inemeyen yaşlıların temel gıda ihtiyaçları ise Yahşihan Belediyesi tarafından karşılanıyor. Türkyılmaz, yaşlı çiftin koyunlarını yemlemesine yardımcı oldu.
Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğunun köyde geçtiğini belirterek, köyde yaşayan ve 50 küçükbaş hayvanı olan vatandaşlara da 1 çuval yemi ücretsiz olarak vereceklerini söyledi.
Kış mevsimi dolayısıyla besicilikle uğraşan köylülerin zor günler geçirdiğini ifade eden Türkyılmaz, şunları kaydetti:
“Kar yağdı memleketimize Allah bereketini artırsın. Susuzluk çekiyorduk inşallah su mevsiminde bolca suyumuz olacak. Bir de kar yağınca bazı insanlar zorlandılar. Köylülerimiz hemşehrilerimiz çocukluğumuzun geçtiği yer. Bugün ziyaret edelim dedik. Ziyaret esnasında da 50 tane davara 1 çuval yem verelim dedik. ÇKS’ye (çiftçi kayıt sistemi) kayıtlı ilçemizde ikamet edenler. Bugün Seyit dayı ile başladık. Benim çocukluğum burada geçti. Biz bunların içinde büyüdük yokluğun zorluğun ne olduğunu biliriz. Bugün çiftçinin zor durumda olduğun gün. Bugün koyunların keçilerin zor durumda olduğu gün. Devlet olarak da belediye olarak da yem verelim diye bugün Bismillahirrahmanirrahim deyip Seyit dayı ile başlayacağız inşallah ilçemizde köylerde ikamet eden ÇKS’ye kayıtlı olan 50 küçükbaş ve üzerilerine yardımcı olmaya gayret sarf edeceğiz.”
Seyit Karakuş (72) isimli vatandaş, “2 gün sularımız akmadı herke ile su getirdim dereden. Sac oluğa döktüm sac oluktan su içiyoruz. 3 senedir kar görmedik. Bu sene çok güzel oldu inşallah yazın da rahat edeceğiz. Suyumuz bol olur otumuz bol olur. Davarlarımıza hayat olur. Onun için çok sevindik. Mutluyuz neşeliyiz. Bir tarla ekiyorum onda da ancak davarın yemi çıkıyor. Para ile ektiriyorum. Ona da şükür bu sene yağışımız bol inşallah ürünümüz çok olur. Allah doludan afattan esirgesin” dedi.

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