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"02.02.2022"de mutluluğa "evet" dediler

İHA

"02.02.2022"de mutluluğa "evet" dediler

Kırıkkale'de evliliğe ilk adımı atacak çok sayıda çift, nikah tarihlerinin anlamlı ve kolay hatırlanır olması için "02.02.2022"de dünya evine girdi.
Kırıkkale'de aylar öncesinden "02.02.2022" tarihinde nikah kıydırmak için başvuran çiftler, bugün sabah saatlerinden itibaren evlendirme dairelerine gelmeye başladı. Nikah memuru ve şahitlerin huzurunda işlemleri tamamlanan ve evlilik cüzdanını teslim alan çiftler, sonrasında tebrikleri kabul etti. Bu tarihte hayatını birleştirmek isteyen çiftler, yoğunluk oluşturdu. Kırıkkale Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde Arzu (25) ve Azizhan Çakmak (27) çifti de özel tarihte nikah kıymak için başvuranlardan. Attıkları imzalarla dünyaevine giren Çakmak çifti, unutulması zor bir tarihte evlendikleri için de mutlu olduklarını söyledi. Çiftlerin mutluluklarına eşlik eden ailelerin heyecanlı oldukları görüldü.
Unutulmayacak bir tarihe dünya evine girdiklerini belirten Arzu Çakmak, "Kırıkkale’de yaşıyorum. Bugün de mutlu bir günümüz için burada toplandık. Erkekler malum bu özel tarihleri unutabiliyorlar. Böyle özel bir güne geldiği için unutulmayacağını düşünüyorum. 02.02.2022' olması bugünü daha özel kıldı bizim için" dedi.
Daha kolay ve hatırlanır bir tarih olması için bugünü seçtiklerini ifade eden Azizhan Çakmak ise, "Nikah tarihine baktığımda '02.02.2022' tarihini gördüğümüzde bize daha anı hatıra kalır diye bugünü özellikle seçtik. Nişanlımın memleketi olduğu için burada yapıyoruz nikahımızı. 15 gün önce evlenme kararı aldık. Bu kararı aldıktan sonra nikah tarihi alma kararı aldık bize hangi tarih uygun olur diye. Tarihe baktığımızda '02.20.2022' tarihini gördük. Bu tarihinde bize özel, daha unutulmaz olacağını düşündüğümüz için bu tarihi seçtik. Geldik ve yerimizi de bulduk" diye konuştu.

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