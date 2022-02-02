Türkiye'de 5 kişiden 1'i kanserden ölüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye'de 5 kişiden 1'i kanserden ölüyor

İHA

Türkiye'de 5 kişiden 1'i kanserden ölüyor

Dünya Kanser Günü'nde açıklamalarda bulunan Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Dr. Murt Ağırtaş, "Ölüm nedenlerine bakıldığında da dünya geneli için yaklaşık her 6 ölümden birinin, ülkemiz için ise her 5 ölümden birinin kanser nedeniyle gerçekleşiyor" dedi.
Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Dr. Murt Ağırtaş, Dünya Kanser Günü'nde açıklamalarda bulundu. Dünya Kanser Günü yankı uyandırmayı, değişim aşılamayı ve farkındalık günü ile sınırlı kalmayarak daha sonraki günlerde de sürdürülecek bir eylemi harekete geçirmeyi amaçlayan bir kampanya olduğunu ifade eden Ağırtaş, "İlk olarak 2005 yılında ülkemizin de yakın işbirliği içerisinde olduğu Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü (UICC) tarafından düzenlenen Dünya Kanser Günü etkinlikleri, izleyen yıllarda her yılın 4 Şubat günü UICC ve işbirliğindeki kuruluşlarla birlikte küresel düzeyde yürütülen kampanyalarla geleneksel hale getirilmiştir" dedi.

"Erken teşhis için sağlık kuruluşlarına başvurunuz"
"Ölüm nedenlerine bakıldığında da dünya geneli için yaklaşık her 6 ölümden birinin, ülke için ise her 5 ölümden birinin kanser nedeniyle gerçekleşiyor" ifadelerine yer veren Dr. Ağırtaş, "Siz de kanserden korunmak ve kendinize uygun taramaları yaptırmak için Toplum Sağlığı Merkezine (TSM) bağlı Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) ve Aile Sağlığı Merkezleri (ASM)’ne başvurabilirsiniz. Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü gibi kanser alanında yoğun çalışmaları bulunan uluslararası saygın kuruluşlar, her bireyin, küçük ya da büyük eylemlerinin, uzun vadeli, olumlu değişimlere yol açacağını ifade ederek kanserleri önleme yolunda kişilere çeşitli risk faktörlerinden kaçınma çağrısında bulunmaktadır" diye konuştu.

"5 yılda bir HPVDNA ve smear testi yapılmaktadır"
Ülke genelinde kanser taramaları; birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında yapıldığını dile getiren Dr. Ağırtaş, şunları kaydetti:
"Kırsal kesimde bulunan vatandaşlarımız için de mobil tarama araçları ile tarama hizmeti verilmektedir. İlimizde bulunan Mobil Kanser Tarama aracımız ile taramalarımız Covid19 pandemisi nedeni ile 'Enfeksiyon Kontrol Önlemleri Rehberi' doğrultusunda gerekli önlemler alınarak yapılmaktadır. Ülkemizde yürütülen Ulusal Kanser tarama programımızda; meme kanseri taraması; 4069 yaş arasındaki kadınlara yılda bir kez klinik meme muayenesi yapılmakta, 2 yılda bir mamografi çekilmektedir. Rahim ağzı kanseri taraması; 30 65 yaş arası kadınlara 5 yılda bir HPVDNA ve smear testi yapılmaktadır. Kalın bağırsak kanseri taraması; 5070 yaş arasındaki kadın ve erkeklere 2 yılda bir Gaitada Gizli Kan Testi (GGK) yapılmakta, 10 yılda bir de kolonoskopi önerilmektedir."

"Kansere karşı mücadele ediyoruz"
Türkiye'de kansere karşı önemli bir mücadelenin verildiğini ifade eden Dr. Ağırtaş, "Tarama sonrasında pozitif ya da şüpheli bulunan kişiler ikinci, üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına yönlendirilmekte ve ileri tetkikler yapılmaktadır. Teşhis ve tedavi hizmetleri ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşları tarafından yapılmakta olup, ilimizde de tarama sonucu pozitif ve ya şüpheli olan kişiler Yüksek İhtisas Hastanesine yönlendirilmektedirler. Taramaları artırmak, sağlık okuryazarlığı konusunda vatandaşlarımızı bilgilendirmek üzere 81 ilde olduğu gibi ilimizde de Müdürlüğümüz, kansere karşı mücadelede en ön saflarda yer alarak kanserden korunma, erken tanı ve tedavi konularında farkındalık oluşturarak vatandaşlarımızı kansere karşı mücadele etmeye davet ediyoruz" ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

"02.02.2022"de mutluluğa "evet" dediler
YEREL HABERLER "02.02.2022"de mutluluğa "evet" dediler
Vali Tekbıyıkoğlu: "Aşı tesirini gösterdi, yatan hasta sayımız düşük"
YEREL HABERLER Vali Tekbıyıkoğlu: "Aşı tesirini gösterdi, yatan ...
Çetin kış aylarında köyde yaşam mücadelesi Yahşihan Belediyesi’nden köylülere yem desteği
YEREL HABERLER Çetin kış aylarında köyde yaşam mücadelesi Yahşihan ...
Karbonmonoksit gazından zehirlenen 4'ü çocuk 9 kişi hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Karbonmonoksit gazından zehirlenen 4'ü çocuk 9 kişi ...
43 ilin geçiş güzergahında yoğun sis etkili oldu
YEREL HABERLER 43 ilin geçiş güzergahında yoğun sis etkili oldu
Otobüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, kızı yaralandı
YEREL HABERLER Otobüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, kızı ...
Otobüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
YEREL HABERLER Otobüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
Kilit kavşak Kırıkkale’de kar yağışı yeniden başladı: Karayollarından üst düzey tedbir Kırıkkale’de kar sevinci: Vatandaşlar kar topu oynamak için sokağa çıktı
YEREL HABERLER Kilit kavşak Kırıkkale’de kar yağışı yeniden başladı: ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.