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Vaka sayılarının arttığı Kırıkkale'de aşı çağrısı Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu: "3'üncü aşı takvimi de oldukça önemli"

İHA

Vaka sayılarının arttığı Kırıkkale'de aşı çağrısı Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu: "3'üncü aşı takvimi de oldukça önemli"

Kırıkkale'de korona virüs vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında vatandaşları aşı olmaya davet eden Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, "Aşıları tamamlanmış 3’üncü aşıyı da olmuş kimseler hastalığı bir başkasına bulaştırma ihtimalide düşüyor" dedi.
Kırıkkale'de korona virüs vaka sayıları yeniden yükselişe geçti. Pozitif vaka sayıları günlük 400'ün üzerine çıktı. Korona virüsü aşıları sayesinde de hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranı ise az olduğu belirtildi. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu başkanlığında gerçekleştirilen 20212022 eğitim öğretim yılı 2'nci yarıyıl koordinasyon ve değerlendirme toplantısında, korona virüsü vakaları ile aşı süreci hakkında bilgilendirmeler yapıldı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okul müdürleri, öğretmen, okul aile birliği başkanları ve ilgili kurum amirleri ile bir araya gelen Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, 3'üncü aşı takvimi de oldukça önemli olduğuna değindi. İl Pandemi Kurulu Toplantılarında kentteki korona virüsü ile ilgili değerlendirmeler yapıldığını ifade eden Tekbıyıkoğlu, 3'üncü doz aşı takviminin de çok önemli olduğunu söyledi.

"3'üncü aşı takvimi de oldukça önemli"
23 bin öğrenciye ve 854 öğretmene aşıyla ilgili bilgilendirmeler yapıldığını ifade eden Tekbıyıoğlu, "İl Pandemi Kurulu Toplantılarında hastalığın geldiği aşamaya ve hastalıkla ilgili yeni bilgileri değerlendiriyoruz. En son sonuçlardan bir tanesi geçen gün değerlendirmiştik. 3’üncü aşının da çok önemli olduğu 2’nci aşının da istatistikti tutuluyor ama 3’üncü aşıda hastalığın korumasında ve hastalığın bulaştırmasında çok etken. Aşıları tamamlanmış 3’üncü aşıyı da olmuş kimseler hastalığı bir başkasına bulaştırma ihtimalide düşüyor. Öğretmenlerimizin yüzde 90’nın üzerinde bir oranı var ama 3’üncü aşı takvimi de oldukça önemli" dedi.

"Bugün bizim vaka sayımız 460"
Yapılan aşılar sayesinde hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerinde doluluk oranlarının azaldığını dile getiren Tekbıyıkoğlu, "Genç nüfusta aşılama oranlarımız Türkiye genelinde olduğu gibi ilimizde de bir miktar düşük. Bunu okul yöneticilerimizin ve öğretmenlerimizin bu konunun üzerinde durmasının talimatını veriyorum. En basit bir mukayese ile bugün bizim vaka sayımız 460! Pandeminin ilk başlangıcında 460’lı vaka sayısında bizde yoğun bakım ünitelerinde çok önemli doluluklar yaşandı ama şuan itibariyle yaşanmıyor. Kapasitemizin çok altındayız. Bu aşının kuvvetini ve kudretini gösteriyor" diye konuştu.

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