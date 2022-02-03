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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yahşihan'da okullar dezenfekte ediliyor

İHA

Yahşihan'da okullar dezenfekte ediliyor

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde belediye ekipleri tarafından okullar dezenfekte ediliyor.
20212022 eğitim öğretim yılının 2'nci dönemi için okullarda dezenfekte çalışmalarına başlayan Yahşihan Belediyesi, öğrencilerin daha sağlıklı ortamlarda eğitim görebilmesi için sınıf ve okul bahçelerindeki dezenfekte çalışmalarını hızlandırdı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında öğretmen ve öğrencilerin ortak kullanım alanları olan sınıflar, koridorlar, lavabolar, öğretmen odaları ile okul bahçesi dezenfekte edilerek hijyenik hale getiriliyor. Öğrencilerin eğitim faaliyetlerine daha sağlıklı ve güvenli ortamda devam etmeleri sağlanıyor.
Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, çocukların ikinci yarı yılda hijyenik bir ortamda eğitim görmeleri için okulları dezenfekte ettiklerini belirtti.
Türkyılmaz, "İlçemizde eğitim veren tüm devlet okullarını dezenfekte edip öğrencilerimize daha hijyenik sınıflar bırakacağız. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin sömestr tatiline girmeleriyle birlikte okullarımızda dezenfekte seferberliği başlattık. Çocuklarımızın ikinci yarı yılda daha steril bir ortamda eğitim görmeleri için ilçemizdeki okullarımızı dezenfekte ettik. Okullarımızın artan korona virüs salgınından en az şekilde etkilenmeleri için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü her şey çocuklarımız için" dedi.

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