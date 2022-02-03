Kırıkkale'de Regaip Kandili dualarla idrak edildi

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Kırıkkale'de üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

Kırıkkale İl Müftülüğü tarafından akşam namazının ardından Nur Camii'nde kandil dolayısıyla program düzenlendi. Korona virüs (Covid19) tedbirlerinin alındığı camide vatandaşlar dua edip, namaz kıldı. Uzman vaiz Hilmi Keleş'in yatsı namazı öncesi verdiği vaazla başlayan programda Kur'anı Kerim okundu. Namazın ardından Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, vatandaşların kandilini kutlayıp, çocuklara oyuncak hediye etti.

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