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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale'nin nüfusu geriledi

İHA

Kırıkkale'nin nüfusu geriledi

Kırıkkale'nin nüfusu 2021 yılında, bir önceki yıla göre 2 bin 735 kişi 275 bin 968 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, Kırıkkale'de ikamet eden nüfus, 2021'de bir önceki yıla göre 2 bin 735 kişi azalarak 275 bin 968 kişi olarak kayıtlara geçti. Bu nüfusun 137 bin 654'ünün erkek, 138 bin 314'ünün ise kadın olduğu görüldü. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Kırıkkale'de ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 140 kişi artarak 8 bin 357 kişi oldu.

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