Kırıkkale'de bağımlılıkla mücadele protokolü imzalandı

Kırıkkale'de, Huzur Köy Bağımlılıkla Mücadele ve Sosyal Uyum Merkezinden hizmet alacak bireylerin ailelerine yönelik eğitim seminerlerinin verilmesi amacıyla protokol imzalandı.

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Huzur Köy Bağımlılıkla Mücadele ve Sosyal Uyum Merkezinden hizmet alacak bireyler kadar ailelerinin de rehabilitasyon ve uyum sürecindeki etkinliğini, işlevselliğini artırmak amacıyla merkezden hizmet alacak bireylerin ailelerine yönelik uzmanlar tarafından psikoeğitim seminerleri verileceği bildirildi. İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş ile Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Kırıkkale İl Başkanı Volkan Kutluca tarafından imzalanan protokol kapsamında bağımlı bireylerin ailelere yönelik bilgilendirici ve dikkat edilecek hususları içeren konularda eğitim düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, "İmzalanan protokol çerçevesinde ailelere yönelik; madde bağımlılığı ve bağımlılığın doğası, madde kullanım bozukluğu olan bireye yaklaşım, madde bağımlılığı tedavi yöntemleri ve rehabilitasyonun önemi, bireyin temiz kalma döneminde aile faktörünün önemi ve bireyin desteklenmesi, iletişim ve beden dili, aile içi iletişim ve aile içi kurallar, bireye sorumluluk verme, stres yönetimi ve öfke kontrolü, etkili problem çözme ve zaman yönetimi, motivasyon ve yaşam doyumu gibi çeşitli birçok konuda eğitim seminerleri düzenlenecektir" denildi.

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