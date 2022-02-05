Sobadan sızan gaz hastanelik etti

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Kırıkkale'de 62 yaşındaki bir vatandaş, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Hidayet Doğruer Mahallesi'nde ikamet eden Ahmet Yeşil (62), sabah saatlerinde karbonmonoksit gazından zehirlendi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine eve sağlık ekipleri sevk edildi. Kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından etkilenen Yeşil, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan vatandaşın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

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