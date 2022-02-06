BBP Genel Başkanı Destici kaza yaptı

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de içinde bulunduğu makam aracı, Kırıkkale'de yola fırlayan köpeğe çarptı.

Kaza, sabah saatlerinde KırşehirKırıkkale kara yolu üzerindeki Hasandede köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde partisinin kongresine katılmak için yola çıkan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin içinde bulunduğu 06 BBP 01 plakalı makam aracı, Hasandede köyü yakınlarında yola aniden fırlayan köpeğe çarptı. Otomobilde maddi hasar oluşurken, yola fırlayan köpek ise telef oldu. Kazada yaralanan kişinin olmadığı öğrenildi.

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