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Kırıkkale’de yerli aşı Turkovac uygulanmaya başladı

İHA

Korona virüsü hastalığına karşı geliştirilen ilk yerli inaktif Covid19 aşısı Turkovac, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde uygulanmaya başlandı. Randevusunu alan vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren hastaneye gelerek aşı oldu.

Kırıkkale’de yerli aşı Turkovac uygulanmaya başladı

Korona virüsü hastalığına karşı geliştirilen ilk yerli inaktif Covid19 aşısı Turkovac, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde uygulanmaya başlandı. Randevusunu alan vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren hastaneye gelerek aşı oldu.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi iş birliği ile geliştirilen ilk yerli inaktif Covid19 aşısı Turkovac’ın yaygın kullanımına başlandı. Acil kullanım onayının alınmasının ardından ilk etapta şehir hastanelerinde uygulanan Turkovac aşısı, iki günce önce illerdeki diğer sağlık kuruluşlarına da gönderildi. Yaygın kullanımına başlanan Turkovac, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde de uygulanıyor. Randevusunu alan vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren aşı yaptırmak için hastaneye geldi.
Korona virüse yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerini ileten Yunus Yiğitcan, “Öncelikle buradan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve eşi Emine hanıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ben daha önce 2 defa Biontech oldum. Turkovac aşısını bekliyordum. Aşı gelir gelmez ilk işim randevu almak oldu. Hemen hastaneye koşarak geldim. Rabbim yatan hastalarımıza şifa ve güç versin” dedi.
Yerli aşıyı 3 aydır beklediğini dile getiren Hulusi Elidemir, “Yerli aşıyı 3 aydır buraya gelmesini bekliyordum. Ankara’da daha önce şehir hastanesinde oluyordu. Yerli aşıyı bekledim Turkovac’ı. Türkiye’nin her şeyine güveniyoruz. Aşısına ve hekimlerine güvendiğimden dolayı yerli aşıyı bekledim” diye konuştu.
Mehmet Tekin ise “Kırıkkale Belediyesinde su arıza bölümünde çalışıyorum. 2 aydır bekliyordum yoksa Ankara’ya gidecektim. Dün akşam 182’yi aradığımda bugün sabah uygulanacağını söyledi. Bizde ilk sırayı aldık geldik” ifadesini kullandı.

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