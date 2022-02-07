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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Saygılı: "80 binanın dış cephesi yenilecek"

İHA

Başkan Saygılı: "80 binanın dış cephesi yenilecek"

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Sokak Sağlıklaştırma Projesi" kapsamında 80 binanın dış cephe, tabela ve tente bölümlerinin tek tip olacağını ifade ederek, "Çalışma mülkiyet sahiplerinin rızası alınmak suretiyle kısa sürede başlayarak yine kısa sürede tamamlanmasını bekliyoruz" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kırıkkale Belediyesi'nin iş birliği içerisinde "Sokak Sağlıklaştırma Projesi" hayata geçiriliyor. Demokrasi ve Cumuriyet Meydanı'ndaki ve Zafer Caddesi üzerindeki binaların dış cepheleri yenilenmesi için çalışmalar başlatıldı. Esnaf ve mülk sahipleri, belediye görevlileri tarafından bilgilendirildi.
Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, yaklaşık 80 bina üzerinde uygulanacak proje hakkında yaptığı açıklamada, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve belediyemiz öncülüğünde, 'sokak sağlıklaştırma' projemiz inşallah yakın zamanda hayata geçirilecektir. Bu proje ile binaların dış cephesi ile iş yerlerinin tabela ve tente sistemleri standart şekilde tek tip olacaktır. Çalışma mülkiyet sahiplerinin rızası alınmak suretiyle kısa sürede başlayarak yine kısa sürede tamamlanmasını bekliyoruz. Proje ile şehir merkezimiz modern ve daha güzel bir görünüm kazanacaktır" dedi.

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