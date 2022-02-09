Kırıkkale'de soba zehirlenmesi: 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Meteoroloji ve İBB uyardı! Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırıkkale'de 2'si çocuk 6 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Olay, gece saatlerinde Kırıkkale'de Aşağı Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendikleri belirlenen Özlem, Sibel, Dönüş, Mutlu ve Fatma Nur ile Mustafa Toyran ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan 2'si çocuk 6 kişinin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.