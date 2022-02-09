Kırıkkale'de geçen yıl 618 kişi sigarayı bıraktı

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Kırıkkale'de geçen yıl sigara bırakma polikliniğine başvuran bin 337 vatandaştan 618'i sigarayı bıraktı.

Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, kentte geçen yıl Sigara Bırakma Polikliniği'ne başvuran bin 337 vatandaştan 618'inin sigarayı bıraktığını söyledi. Ağırtaş, "Size yardımcı olmak amacıyla müdürlüğümüze bağlı Sağlıklı Yaşam Merkezi bünyesinde hizmet veren Sigara Bırakma Polikliniği'ne başvurabilirsiniz. Alo 171 Sigara Bırakma Danışma hattını ücretsiz arayabilir ve yardım alabilirsiniz. Polikliniğimize 2021 yılı içerisinde bin 337 vatandaşımız başvurmuş olup, bunlardan 618’i sigarayı bırakmıştır" dedi.

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