43 ilin geçiş güzergahında kar yağışı başladı

Meteoroloji ve İBB uyardı! Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor

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Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı kilit kavşak Kırıkkale'de, gün boyunca aralıklarla yağan yağmur, yerini kara bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarının ardından, ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı kilit kavşak Kırıkkale'de, gün boyunca yağan yağmur, yerini kara bıraktı. Şehirler arası yollarda ise karayolları ekipleri kar tutmaya başlayan bölgelerde çalışma başlattı. Ekipler, yolu açık tutmak için kar küreme araçları ve iş makineleriyle çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Sürücüler ise kara yolunda dikkatli ilerledi. Akşam saatlerinde başlayan kar, yaklaşık bir saatlik sürenin ardından etkisini azalttı.

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