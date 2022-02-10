Kırıkkale'de işçi servisi devrildi: 1 ölü, 8 yaralı

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Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, işçilerin taşındığı servis minibüsü, buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada 1 işçi öldü, 8 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Çelebi ilçesi Tilkili Köyü mevkisinde meydana geldi. Taş ocağına işçi taşıyan Ö.Y. yönetimindeki 51 AAL 352 plakalı minibüs, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak, su kanalına devrildi. Araçta bulunan işçilerden Hanifi Öztürk (48) kaza yerinde hayatını kaybetti, H.Ö., Y.K., R.E., M.Ö., R.Ş., İ.A., O.E. ile B.A. ise yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2022-02-10 12:37:08



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