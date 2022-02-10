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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başvuran alıyor, çiftçilere yüzde 50 hibeli tarım desteği

İHA

Başvuran alıyor, çiftçilere yüzde 50 hibeli tarım desteği

Kırıkkale'de, Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteklenmesi Programı kapsamında tarım aleti almak isteyen çiftçilere, yüzde 50 oranında hibe desteği sağlanacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteklenmesi Programı kapsamında, Kırıkkale İl Proje Değerlendirme Komisyonu; Vali Yardımcısı Hacı Mehmet Kara başkanlığında, İl Tarım ve Orman Müdürümüz Sırrı Yılmaz'ın ve komisyon üyelerinin katılımlarıyla toplandı. Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Ahmet Barış'ın konuyla ilgili sunumundan sonra, komisyon üyeleri tarafından başvurular değerlendirildi.
Evraklarında eksiklik tespit edilen müracaat sahiplerinin isim listesi, il müdürlüğü web sayfası, il ve ilçe duyuru panolarında 0711 Şubat 2022 tarihlerinde askıya çıkarıldığı bildirildi. Bu süre sonunda eksik evrakı olan müracaat sahiplerinin 1418 Şubat 2022 tarihleri arasında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kullanıcılara açılacak veri giriş sisteminden eksik evraklarını tamamlayabilecekleri belirtildi.
Tarım ve Orman İl Müdürü Sırrı Yılmaz, çiftçilerin kırsal kalkınma destekleri kapsamında, makineekipman desteğinden azami faydalanmaları için il müdürlüğü web sayfası ve il ve ilçe müdürlüğü duyuru panolarında yukarıda belirtilen tarihler arasında eksik evraklarını tamamlayabileceklerini belirtti. Hak kaybına uğramamaları için gerekli hassasiyeti göstermelerini ve gerektiğinde il ve ilçe müdürlükleri ile irtibata geçmelerini söyledi.
Yılmaz, KKYDP kapsamında yüzde 50 hibe ile kazandırılan makinelerin üretimde kalite, iş gücünde kolaylık sağlayacağını sözlerine ekledi.

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