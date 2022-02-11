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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

112'nin önemi Karagöz ve Hacivat ile anlatıldı

İHA

112'nin önemi Karagöz ve Hacivat ile anlatıldı

Kırıkkale'de "112 Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Karagöz ve Hacivat'ın sergilendiği oyunlarla Acil Çağrı Merkezi'nin telefon numarasının önemi anlatıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi telefon numarasının farkındalığını artırmak amacıyla 11 Şubat'ta kutlanan “112 Günü”nde Kırıkkale’de çeşitli etkinlikler düzenlendi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde düzenlenen etkinlik, mehteran takımının çalıp seslendirdiği marşlarla devam etti. 112’nin önemi Karagöz ve Hacivat oyunuyla izleyicilere anlatıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Muhammet Ali Tekinay, yaklaşık 90 personel ile 24 saat boyunca emniyet, jandarma, sağlık, itfaiye, AFAD ve orman işletme yangın birimi ekiplerimizle tek vücut olarak çalıştıklarını söyledi. 2021 yılı içerisinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen çağrıyı açma süresinin 1 saniyenin altında olduğunu ifade eden Tekinay, 2022 Ocak ayı itibariyle de 0,99 saniyeye kadar düştüğünü belirterek, gelen çağrıları da en kısa sürede ilgili ekiplere yönlendirildiğini söyledi.

112 engelsiz proje hakkında da değerlendirmelerde bulunan Tekinay, “30 Haziren 2021 tarihine geldiğimizde 81 ilde yeni nesil 112 sistemi ile bütün acil çağrı numaraları tek çatı altında toplanmıştır. 2017 yılından beri ise Kırıkkale Acil Çağrı Merkezi olarak tek çatı altında bütün acil çağrıları almaya devam ediyoruz. Bakanlığımız engelli vatandaşlarımız içinde tüm vatandaşlarımızın 112’yi kesintisiz ulaşması için engelsiz 112 adlı bir proje geliştirmiştir. Bu projede özellikle konuşma engeli olan vatandaşlarımızın Acil Çağrı Merkezimiz ile etkin ve hızlı şekilde iletişime geçmeleri sağlanmıştır. Uygulama sayesinde görüntülü konuşma yapabilir yada bize mesaj yoluyla ulaşabilir” diye konuştu.
Yerel sanatçıların da konser verdiği programa, Vali yardımcıları Hacı Mehmet Kara ve Ender Faruk Uzunoğlu, belediye başkanları, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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