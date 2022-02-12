Hastanedeki ATM'lerden hırsızlık yapmaya çalışan 2 şüpheliden 1'i takiple yakalandı



Burak CAN/ KIRIKKALE,(DHA) - KIRIKKALE'de, hastane bahçesindeki otomatik para çekme makinelerini (ATM) spiral ile keserek hırsızlık yapmaya çalışan 2 şüpheliden 1'i takip sonucu yakalandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Yüksek İhtisas Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi. Hastanede çalışan sağlık personeli, 2 kişinin ATM'lerden hırsızlık yapmaya çalıştığını fark edince durumu hastane polisine ve güvenlik görevlilerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin geldiğini fark eden şüpheliler, kaçmaya başlayınca hastane bahçesinde hırsızlarla emniyet ekipleri arasında takip yaşandı. Şüphelilerden biri takip sonucu hastane bahçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Ekiplerin yaptığı incelemede, şüphelilerin ATM'lere yakın bir noktaya aracı park ederek aracın içerisindeki jeneratörden kablo çektikleri tespit edildi. Spiral ile 2 ATM'nin arka kapısını kesmeye çalıştıkları görülen şüphelilerden kaçak olanı yakalamak için çalışma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak Can

2022-02-12 04:12:15



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