Hastanedeki ATM'lerden hırsızlık yapmaya çalışan 2 şüpheliden 1'i takiple yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hastanedeki ATM'lerden hırsızlık yapmaya çalışan 2 şüpheliden 1'i takiple yakalandı

DHA

Hastanedeki ATM'lerden hırsızlık yapmaya çalışan 2 şüpheliden 1'i takiple yakalandı


Burak CAN/ KIRIKKALE,(DHA) - KIRIKKALE'de, hastane bahçesindeki otomatik para çekme makinelerini (ATM) spiral ile keserek hırsızlık yapmaya çalışan 2 şüpheliden 1'i takip sonucu yakalandı.
Olay, saat 01.00 sıralarında Yüksek İhtisas Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi. Hastanede çalışan sağlık personeli, 2 kişinin ATM'lerden hırsızlık yapmaya çalıştığını fark edince durumu hastane polisine ve güvenlik görevlilerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin geldiğini fark eden şüpheliler, kaçmaya başlayınca hastane bahçesinde hırsızlarla emniyet ekipleri arasında takip yaşandı. Şüphelilerden biri takip sonucu hastane bahçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Ekiplerin yaptığı incelemede, şüphelilerin ATM'lere yakın bir noktaya aracı park ederek aracın içerisindeki jeneratörden kablo çektikleri tespit edildi. Spiral ile 2 ATM'nin arka kapısını kesmeye çalıştıkları görülen şüphelilerden kaçak olanı yakalamak için çalışma başlatıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak Can
2022-02-12 04:12:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hastanedeki ATM'lerden hırsızlık yapmaya çalışan 2 şüpheliden 1'i takiple yakalandı
YEREL HABERLER Hastanedeki ATM'lerden hırsızlık yapmaya çalışan 2 ...
Hastanedeki ATM'lerden hırsızlık yapmaya çalışan 2 şüpheliden 1'i takiple yakalandı
YEREL HABERLER Hastanedeki ATM'lerden hırsızlık yapmaya çalışan 2 ...
Hastanedeki ATM'lerden hırsızlık yapmaya çalışan 2 şüpheliden 1'i takiple yakalandı
YEREL HABERLER Hastanedeki ATM'lerden hırsızlık yapmaya çalışan 2 ...
Hastanedeki ATM'lerden hırsızlık yapmaya çalışan 2 şüpheliden 1'i takiple yakalandı
YEREL HABERLER Hastanedeki ATM'lerden hırsızlık yapmaya çalışan 2 ...
Hastanedeki ATM'lerden hırsızlık yapmaya çalışan 2 şüpheliden 1'i takiple yakalandı
YEREL HABERLER Hastanedeki ATM'lerden hırsızlık yapmaya çalışan 2 ...
Hırsızlar "Bu kadarına da pes " dedirtti: Hastane önündeki ATM'yi soymaya kalkıştılar Hemşirenin dikkati sayesinde ATM hırsızlığı önlendi
YEREL HABERLER Hırsızlar "Bu kadarına da pes " dedirtti: Hastane ...
112'nin önemi Karagöz ve Hacivat ile anlatıldı
YEREL HABERLER 112'nin önemi Karagöz ve Hacivat ile anlatıldı
112 fidan 112 saniyede toprakla buluşturuldu
YEREL HABERLER 112 fidan 112 saniyede toprakla buluşturuldu
Başvuran alıyor, çiftçilere yüzde 50 hibeli tarım desteği
YEREL HABERLER Başvuran alıyor, çiftçilere yüzde 50 hibeli tarım ...
Kırıkkale'de işçi servisi devrildi: 1 ölü, 8 yaralı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de işçi servisi devrildi: 1 ölü, 8 yaralı
Buzlanan yolda işçi servisi devrildi: 1 ölü, 7 ağır yaralı
YEREL HABERLER Buzlanan yolda işçi servisi devrildi: 1 ölü, 7 ağır ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.