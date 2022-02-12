Kırıkkale’de Covid-19 alarmı: Risk haritası kızardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale’de Covid-19 alarmı: Risk haritası kızardı

İHA

Kırıkkale'de korona virüsü vakaları ciddi oranda artış göstererek uygulamadaki risk haritası yine kırmızıya döndü. Salgın ekiplerince de sıcak hava nedeniyle rehavete kapılarak maskesiz dolaşan vatandaşlar uyarıldı.

Kırıkkale’de Covid-19 alarmı: Risk haritası kızardı

Kırıkkale’de korona virüsü vakaları ciddi oranda artış göstererek uygulamadaki risk haritası yine kırmızıya döndü. Salgın ekiplerince de sıcak hava nedeniyle rehavete kapılarak maskesiz dolaşan vatandaşlar uyarıldı.
Kırıkkale’de korona virüsü (Covid19) pozitif vakalarında artış endişeye neden oluyor. Aşılama oranı yüzde 82 olan kentte, günlük pozitif vaka sayısı 500’lerin üzerine çıkı. Covid19 vakalarındaki artış Sağlık Bakanlığının HES mobil uygulamasına da yansıdı. Risk haritasında kentin neredeyse tamamı yeniden "yüksek risk" anlamına gelen kırmızı renge dönüştü. Covid19 salgınıyla mücadele devam ederken vaka sayılarının artışı ve yeni varyantların ortaya çıkması endişe verirken, sıcak hava nedeniyle rehavete kapılan vatandaşların maske takmadığı ve salgın tedbirlerini unuttuğu görüldü. Kentin en işlek bölgelerinden birisi olan Sevgi Yolu’nda oluşan kalabalık görüntüler objektiflere yansıdı. Valilik koordinesinde İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerince, Covid19 denetimleri sürüyor. Ekipler, açık ve kapalı alanlarda maskesiz vatandaşları uyardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hastanedeki ATM'lerden hırsızlık yapmaya çalışan 2 şüpheliden 1'i takiple yakalandı
YEREL HABERLER Hastanedeki ATM'lerden hırsızlık yapmaya çalışan 2 ...
Hastanedeki ATM'lerden hırsızlık yapmaya çalışan 2 şüpheliden 1'i takiple yakalandı
YEREL HABERLER Hastanedeki ATM'lerden hırsızlık yapmaya çalışan 2 ...
Hastanedeki ATM'lerden hırsızlık yapmaya çalışan 2 şüpheliden 1'i takiple yakalandı
YEREL HABERLER Hastanedeki ATM'lerden hırsızlık yapmaya çalışan 2 ...
Hastanedeki ATM'lerden hırsızlık yapmaya çalışan 2 şüpheliden 1'i takiple yakalandı
YEREL HABERLER Hastanedeki ATM'lerden hırsızlık yapmaya çalışan 2 ...
Hastanedeki ATM'lerden hırsızlık yapmaya çalışan 2 şüpheliden 1'i takiple yakalandı
YEREL HABERLER Hastanedeki ATM'lerden hırsızlık yapmaya çalışan 2 ...
Hastanedeki ATM'lerden hırsızlık yapmaya çalışan 2 şüpheliden 1'i takiple yakalandı
YEREL HABERLER Hastanedeki ATM'lerden hırsızlık yapmaya çalışan 2 ...
Hırsızlar "Bu kadarına da pes " dedirtti: Hastane önündeki ATM'yi soymaya kalkıştılar Hemşirenin dikkati sayesinde ATM hırsızlığı önlendi
YEREL HABERLER Hırsızlar "Bu kadarına da pes " dedirtti: Hastane ...
112'nin önemi Karagöz ve Hacivat ile anlatıldı
YEREL HABERLER 112'nin önemi Karagöz ve Hacivat ile anlatıldı
112 fidan 112 saniyede toprakla buluşturuldu
YEREL HABERLER 112 fidan 112 saniyede toprakla buluşturuldu
Başvuran alıyor, çiftçilere yüzde 50 hibeli tarım desteği
YEREL HABERLER Başvuran alıyor, çiftçilere yüzde 50 hibeli tarım ...
Kırıkkale'de işçi servisi devrildi: 1 ölü, 8 yaralı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de işçi servisi devrildi: 1 ölü, 8 yaralı
Buzlanan yolda işçi servisi devrildi: 1 ölü, 7 ağır yaralı
YEREL HABERLER Buzlanan yolda işçi servisi devrildi: 1 ölü, 7 ağır ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.