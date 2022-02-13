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TFF 3. Lig: Kırıkkale BA: 0 - İçel İdman Yurdu SK: 0

İHA

TFF 3. Lig: Kırıkkale BA: 0 - İçel İdman Yurdu SK: 0

TFF 3. Lig 3. Grup 22. hafta maçında Kırıkkale Büyük Anadoluspor, sahasında İçel İdman Yurdu SK ile 00 berabere kaldı.

Stat: Başpınar
Hakemler: Önder Turgay Demirdak xx, Yusuf Doğan xx, Serkan Öksüz xx
Kırıkkale Büyük Anadoluspor: İlker Günay xxx, Yunus Emre Çabuker xx, Mehmet Albayrak xx, Emrah Sürücü x (Burak Destan dk. 85 ?), Yasin Reis x (Ufukcan Engin dk. 86 ?), Uğur Ayhan x (Yiğit Alp Sevinç dk. 58 x), Ali Kemal Özkan x (Emirkan Demir dk. 72 ?), Reha Kurt xx, Buğra Şahiner xx, Onur Çakmakçı xx, Seyit Emre Söğüt x (Serkan Güler dk. 85 ?)
İçel İdman Yurdu Spor Kulübü: Sertaç Güzel xx, Gökçan Gelmen xx, Batuhan Ayvaz x (Furkan Güneş dk. 69 x), Ömer Önder x (Raşit Şahingöz dk. 89 ?), Berkay Öztuvan xx, Erhan Karayer xx, Nurettin Çağlar x (Umut Aydın dk. 79 x), Ömer Çiçek xx, Özkan Zileli xx, Murat Can Bölükbaşı x (Serhat Tunç dk. 88), Aslan Gök xx
Sarı kartlar: Mehmet Albayrak, Onur Çakmakçı, Yiğit Alp Sevinç (Kırıkkale BA), Murat Can Bölükbaşı (İçel İdman Yurdu SK)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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