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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayakkabıları ve giysileri geri dönüşüme kazandırıp, aile ekonomisine katkı sağlıyor

İHA

Kırıkkale'de iki çocuk annesi kadın, 5 yıldır eşi ile birlikte çalıştığı dükkanda müşterilerinin ayakkabı, deri mont ve çantalarını tamir ederek geri dönüşüme kazandırıp, aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Ayakkabıları ve giysileri geri dönüşüme kazandırıp, aile ekonomisine katkı sağlıyor

Kırıkkale’de iki çocuk annesi kadın, 5 yıldır eşi ile birlikte çalıştığı dükkanda müşterilerinin ayakkabı, deri mont ve çantalarını tamir ederek geri dönüşüme kazandırıp, aile ekonomisine katkı sağlıyor.
Kırıkkale’de iki çocuk annesi Sevgi Ünlü, ayakkabı tamirciliği mesleğini yaşatmaya çalışan eşi Cemil Ünlü ile birlikte 25 metrekarelik dükkanda çalışarak ev ekonomisine katkı sağlıyor. Ünlü çifti, 5 yıldır tamirini yaptıkları ayakkabı, çanta ve deri montları geri dönüşüme kazandırıyor. Eşinden öğrendiği mesleği en iyi şekilde yapmaya çalıştığını ifade eden Sevgi Ünlü (39), müşterini memnun edebilmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.
Sevgi Ünlü, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Günlük olarak gelen işlere bağlı örneğin; ayakkabı tamiri ediyorum, boyasını yapıyorum, çanta tamiri yapıyorum. Özellikle mont ve deri mont tamiri yapıyorum. Montların boyasını falan yapıyorum. Fermuarlarını değiştirebiliyorum. Bu tarz işler yapıyorum ve eşimi de yardımcı oluyorum” dedi.

"Geri dönüşüme sağlıyoruz"
Kullanılmayan ayakkabıları geri dönüşüme kazandırdıklarını dile getiren Ünlü, “Mesela müşteri bize ayakkabı getirdiği zaman bu ayakkabının hiç tamir olmamış gibi o kadar mükemmel o kadar güzel bir şekilde istiyor ki bizde müşteriyi memnun edebilmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Günlük olarak kaç ayakkabı tamiri ettiğimizi bilemiyorum. Günde 10 oluyor, 20 oluyor, belki de daha fazla olabiliyor. Farklı işler de geliyor. Sadece ayakkabı üzerine değil. Çanta ve mont üzerine de çalıştığımız için. Bir de ayakkabının tamir durumuna bağlı. Mesela 10 dakika da tamir olan ayakkabılar var. Tamiri saatler süren ayakkabılar da var. Halk dilinde diyoruz ya ‘geri dönüşüm’ şeklinde mesela çöpe atılacak, müşterilerimizin kullanmadığı veya kullanamadıkları, tamir gerektiren ayakkabıları ve ayakkabıları geri dönüşüme sağlıyoruz. Müşterimizin kullanabileceği hale getiriyoruz” diye konuştu.
Hafta sonları ev işleri ile ilgilendiğini belirten Ünlü, “Bunun dışında genellikle hafta sonları evde olmaya dikkat ediyorum. İki günde cumartesipazar ev işleri ile ilgileniyorum. Akşamları zaten gittiğim zaman evi toparlıyorum. Yemek bulaşık derken günlerimiz böyle hızlı bir şekilde geçiyor” şeklinde konuştu.

"Biz kaliteli olarak hizmet vermeye çalışıyoruz"
Kırıkkale’de 13 yıldır ikamet ettiklerini ve 5 yıldır da tamircilik mesleğini yaptıklarını anlatan Cemil Ünlü (47), “Kırşehirliyim 13 senedir Kırıkkale’de ikamet ediyorum. Bu dükkanı açalı da 5 sene oldu. Eşimle beraber çalışıyorum. Ayakkabı, çanta, valiz tamiri üzerinde iş yerimiz. Kırıkkale’mizde bu şehre hizmet veriyoruz. Biz kaliteli olarak hizmet vermeye çalışıyoruz. İşimizi profesyonel yapmaya çalışıyoruz. Sosyal medya hesaplarında sayfalarımız var. Vatandaşlar bizleri oradan buluyor. Hatta sorular soruyorlar. O sayfalarımızda eski hali yeni hali diye paylaşıyoruz. Orada zaten insanlar görüyorlar. Getiriyorlar ve gerçekten de memnun oluyorlar. Eşimle çalışmak çok muhteşem çünkü her türlü bana yardımı oluyor. Zaten bu mesleği de hemen hemen öğrendi sayılır” dedi.

"En zoru deri mont"
Dükkanı açıldığı günden itibaren eşi ile birlikte çalıştığını kaydeden Ünlü, “Ayakkabı renk değişimi, boyası, En zor iş olan deri işleri, deri mont tamiri gibi bayan çanta tamirleri gibi bunlar zor işlerdir. Kolay işler değil. Onları da rahatlıkla yapabiliyor. Sorması gerekenleri de bana soruyor. Bende yardımcı oluyorum. Onları da öğreniyor. Bu şekilde çalışmaya devam ediyoruz birlikte gayet memnunum” ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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