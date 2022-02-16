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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bu okulun elektrik enerjisinin yüzde 90’ı güneşten

İHA

Bu okulun elektrik enerjisinin yüzde 90’ı güneşten

Kırıkkale'de bir lisenin çatısına kurulan güneş enerjisi santrali ile okulun elektrik ihtiyacının yüzde 90’ı karşılanıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) tarafından yürütülen "Türkiye’deki kamu binalarında enerji verimliliği" projesi kapsamında Kırıkkale'de bulunan Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi’ne güneş enerjisi santrali (GES) kuruldu. Okulun elektrik ihtiyacının tamamını karşılayacak kapasitede çatı üzerine 146 adet 385 wattlık fotovoltakik güneş paneli yerleştirildi. Güneş Enerjisi Santrali, kış mevsiminde yüzde 90, yaz mevsiminde ise yüzde 100 elektrik üretimi yapıyor.
Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, Güneş Enerjisi Santrali (GES) sayesinde 2021 yılında 57 bin 203 kilowatt elektrik üretiminin yapıldığını anlatarak, “Bizim bu yapılan sistem ile birlikte özellikle yaz döneminin 6 ayında elektrik enerjisinin yüzde 100’ü, kış döneminde ise yüzde 90’ının üzerinde tasarruf sağlanmakta. Okulumuzun şuan itibariyle elektrik faturası ‘sıfır’ denilecek seviyede” dedi.

"Pandemi dönemine uygunda okul haline getirildi"
1987 yılında inşa edilen Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi’nin "kamu binalarının enerji verimliliği" projesi ile 2021 yılında yenilenerek yüksek standartta bir okul haline getirildiğini belirten Tüfekçi, şunları kaydetti:
“2021’den itibaren elektrik üretmeye başladı. Bu çatılarımızda okul binasının üzeri tamamen enerji panelleri ile donatıldı. Elektrik üretimine başladı. Bu çerçevede enerji tüketimi en aza indirgendi. Lavabolarımızda şu anda sensörlü musluklarımız mevcut. Sınıf içi havalandırma sistemleri ve hava kalitesini ölçen cihazlar ile donatıldı. Havalandırma sistemi ile birlikte pandemi dönemine uygun okul haline getirildi. Bu enerji verimliliği projesi ile birlikte okulumuzun elektrik tüketim takibi, su tüketim takibi, doğal gaz tüketim takibi, elektrik faturalarındaki reaktif ceza takibi, iç hava kalitesinin ölçümü, kişi başı tüketim sarfiyatlarının hesaplanması ve raporlanması, referans bina ile birlikte enerji performansı yününden de kıyaslanması amaçlanmakta.”

"Okulumuzun şu an itibariyle elektrik faturası ’sıfır’ denilecek seviyede"
Tüfekçi, “Şu an okulumuzda güneş enerjisi panelleri ile birlikte 2021 yılında 57 bin 203 kw elektrik üretimi gerçekleşti. 2022 yılının ilk ayında ise şu ana kadar 4 bin 484 kw kış döneminin şartlarında elektrik üretimi gerçekleşti. Bizim bu yapılan sistem ile birlikte özellikle yaz döneminin 6 ayında elektrik enerjisinin yüzde 100’ü, kış döneminde ise yüzde 90’ının üzerinde tasarruf sağlanmakta. Okulumuzun şu an itibariyle elektrik faturası ‘sıfır’ denilecek seviyede” diye konuştu.

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