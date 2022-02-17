Kırıkkale'de su tüketim bedelindeki KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü

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Kırıkkale'de su abonelerinden alınan KDV oranı, yüzde 7 indirim yapılarak yüzde 1'e düşürüldü.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, su aboneliğine yönelik yapılan vergi indirimi kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Saygılı yaptığı paylaşımda, "Enflasyonla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı KDV indirimini şebeke suyumuzda da uyguluyoruz. Su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indirdik. Kırıkkale'mize hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

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